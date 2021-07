E’ la Giornata mondiale del bacio | tutti i benefici e le curiosità

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 6 luglio 2021) Si celebra oggi in tutto il mondo ladel, festa nata in Gran Bretagna nel 1990, ma presto diffusa in tutto il mondo, per onorare una delle forme più semplici e al tempo stesso preziose che esistano per dimostrarsi affetto. In occasione di questa, scopriamo che baciarsi, secondo la scienza, offre molti: 34 muscoli facciali messi in movimento e 112 posturali; per non parlare del fatto che rafforza il sistema immunitario e riduce lo stress. Per psicologi e psichiatri baciare aiuta poi vivere meglio. Ma quali sono gli effetti positivi di questo gesto? Per prima ...