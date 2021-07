E’ la Giornata mondiale del bacio | tutti i benefici e le curiosità

(Di martedì 6 luglio 2021) Si celebra oggi in tutto il mondo ladel, festa nata in Gran Bretagna nel 1990, ma presto diffusa in tutto il mondo, per onorare una delle forme più semplici e al tempo stesso preziose che esistano per dimostrarsi affetto. In occasione di questa, scopriamo che baciarsi, secondo la scienza, offre molti: 34 muscoli facciali messi in movimento e 112 posturali; per non parlare del fatto che rafforza il sistema immunitario e riduce lo stress. Per psicologi e psichiatri baciare aiuta poi vivere meglio. Ma quali sono gli effetti positivi di questo gesto? Per prima ...

Agenzia_Ansa : Oggi è la #Giornatamondialedelbacio. Celebrare una delle forme più semplici e al tempo stesso preziose che esistano… - M5S_Europa : Oggi è la Giornata Mondiale del #Bacio: oltre a festeggiare non possiamo dimenticare che troppe persone vivono anco… - RadioItalia : Giornata Mondiale del bacio: i baci si danno a chi si ama! ?? A chi vorresti mandare il tuo bacio?… - estreghetta : RT @tinyseulgis_: giornata mondiale del bacio ?? - MatKan7 : È la giornata mondiale del Bacio ?? Diamoci dentro ?????? -

del bacio 2021/ Record in Thailandia: labbra incollate per 58 ore

Nella stagione 2015/2016 i fratelli Cecchi presentano per la prima volta le loro canzoni nel corso di brevi ma intense apparizioni che entusiasmano il pubblico di diversi teatri della provincia prates ...