E il direttore della Civiltà Cattolica inneggia a…Chiesa | il tweet dopo l’accesso in finale dell’Italia a Euro 2020

(Di mercoledì 7 luglio 2021) «#Chiesa. Sempre Chiesa!». Così il ilde LaAntonio Spataro esulta su Twitteril gol del vantaggio azzurro firmato dall’esterno juventino. La rete dell’iniziale 1 a 0contro la Spagna in semidi, infatti, è stata salutata con un inneggio alla Chiesa da parte del teologo, che usa il gioco di parole per esprimere la sua gioia. July 6, 2021 Leggi anche: La festa a casa di Spinazzola. Che esulta per la vittoria dei compagni Azzurri contro la Spagna – Il video...

"#Chiesa. Sempre Chiesa!". Così il direttore de La Civiltà Cattolica Antonio Spataro esulta su Twitter dopo il gol del vantaggio azzurro firmato dall'esterno juventino. La rete dell'iniziale 1 a 0 dell'Italia contro la Spagna in semifinale di Euro 2020. Il direttore della Gazzetta Stefano Barigelli commenta il trionfo azzurro in semifinale contro la Spagna. In studio Antonino Morici