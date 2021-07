E’ grande festa per l’Italia: il rigore di Jorginho, la dedica a ‘Spina’ e la gioia dei calciatori [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ scoppiata la festa per l’Italia. La squadra di Roberto Mancini vola in finale di Euro 2021 e affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca. E’ stata una partita difficilissima per gli azzurri, la compagine di Luis Enrique ha disputato un match di grandissimo livello, di qualità. Nei 90 minuti un gol per parte, prima Chiesa poi il pareggio di Morata. Ai supplementari meglio la Spagna, poi ai calci di rigore l’apoteosi della squadra di Mancini con gli errori di Dani Olmo e Morata ed il gol decisivo di Jorginho. Tutta Italia è esplosa al momento del rigore del centrocampista del Chelsea, poi ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 luglio 2021) E’ scoppiata laper. La squadra di Roberto Mancini vola in finale di Euro 2021 e affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca. E’ stata una partita difficilissima per gli azzurri, la compagine di Luis Enrique ha disputato un match di grandissimo livello, di qualità. Nei 90 minuti un gol per parte, prima Chiesa poi il pareggio di Morata. Ai supplementari meglio la Spagna, poi ai calci dil’apoteosi della squadra di Mancini con gli errori di Dani Olmo e Morata ed il gol decisivo di. Tutta Italia è esplosa al momento deldel centrocampista del Chelsea, poi ...

Advertising

UEFAcom_it : E' festa grande per la Svizzera ???????? #EURO2020 | #SUI - eudamone_ : RT @CosimoSibilia: Siamo in finale! Un'emozione indescrivibile, un gruppo meraviglioso, un Paese intero in festa. Grazie #Azzurri per quest… - SimoneAzzarello : RT @MondoPalermo: Italia in Finale, grande festa a #Palermo: le immagini da Piazza Politeama - VIDEO - MondoPalermo : Italia in Finale, grande festa a #Palermo: le immagini da Piazza Politeama - VIDEO - aggradabile : @daya6linda Siamo lì! Faremo festa grande -