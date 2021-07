E’ finale! L’Italia in Paradiso dopo la lotteria dei rigori: il cielo è azzurro a Wembley, le pagelle contro la Spagna (Di martedì 6 luglio 2021) E’ finale! L’Italia si è qualificata per l’ultimo atto di Euro 2021 e affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca. La Spagna ha confermato di essere una squadra molto forte e la prestazione contro gli azzurri è stata ampiamente la migliore dall’inizio della competizione. Nel primo tempo meglio la squadra di Luis Enrique che gioca con grandissima qualità, tante occasioni potenziali ed una parata di Donnarumma. L’Italia risponde con una traversa di Emerson. Nel secondo tempo la squadra di Mancini controlla meglio il gioco, in particolar modo con la qualità dei centrocampisti. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 6 luglio 2021) E’si è qualificata per l’ultimo atto di Euro 2021 e affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca. Laha confermato di essere una squadra molto forte e la prestazionegli azzurri è stata ampiamente la migliore dall’inizio della competizione. Nel primo tempo meglio la squadra di Luis Enrique che gioca con grandissima qualità, tante occasioni potenziali ed una parata di Donnarumma.risponde con una traversa di Emerson. Nel secondo tempo la squadra di Mancinilla meglio il gioco, in particolar modo con la qualità dei centrocampisti. ...

