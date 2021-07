E’ finale! Italia – Spagna si decide ai rigori: ora gli azzurri possono fare la storia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug – E chi l’avrebbe mai detto (spoiler: noi) qualche mese fa che – nel peggiore dei casi – saremmo arrivati tra le prime 4 d’Europa? Tra gli azzurri e la finale di Wembley rimane infatti solo l’ostacolo di Italia – Spagna. L’avviso ai naviganti è arrivato forte e chiaro: agli autorazzisti e anti-Italiani vari – dopo i due ceffoni rifilati al favoritissimo Belgio e il conseguente trentaduesimo risultato utile consecutivo – non sono rimasti più neanche gli appigli del feticcio multietnico e della litania “eh ma fanno i record contro San Marino e Armenia”. La storia di Italia e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug – E chi l’avrebbe mai detto (spoiler: noi) qualche mese fa che – nel peggiore dei casi – saremmo arrivati tra le prime 4 d’Europa? Tra glie la finale di Wembley rimane infatti solo l’ostacolo di. L’avviso ai naviganti è arrivato forte e chiaro: agli autorazzisti e anti-ni vari – dopo i due ceffoni rifilati al favoritissimo Belgio e il conseguente trentaduesimo risultato utile consecutivo – non sono rimasti più neanche gli appigli del feticcio multietnico e della litania “eh ma fanno i record contro San Marino e Armenia”. Ladie ...

