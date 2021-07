È arrivato quel momento in cui Renzi risponde a Chiara Ferragni sul ddl Zan, per evitare l’impatto di 24 milioni di followers (Di martedì 6 luglio 2021) La bomba, come al solito, l’ha sganciata il profilo Instagram di Chiara Ferragni, un bacino di 24 milioni di followers. Attraverso questo spazio, l’imprenditrice digitale ha affrontato sempre più spesso tematiche sociali, non ultima quelle a favore di una legge che possa in qualche modo arginare l’omolesbotransfobia. Oggi, quei 24 milioni di followers hanno trovato un volto, proposto loro via IG Stories dalla stessa Ferragni, in cui identificare un potenziale ostacolo al ddl Zan: Matteo Renzi. E Renzi ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 luglio 2021) La bomba, come al solito, l’ha sganciata il profilo Instagram di, un bacino di 24di. Attraverso questo spazio, l’imprenditrice digitale ha affrontato sempre più spesso tematiche sociali, non ultimale a favore di una legge che possa in qualche modo arginare l’omolesbotransfobia. Oggi, quei 24dihanno trovato un volto, proposto loro via IG Stories dalla stessa, in cui identificare un potenziale ostacolo al ddl Zan: Matteo. E...

