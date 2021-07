Dopo la tragedia Viviana Parisi e Gioele non ancora sepolti: le ipotesi sul perchè (Di martedì 6 luglio 2021) E’ passato ormai diverso tempo ma nessuno ha dimenticato Viviana Parisi e suo figlio Gioele. I loro corpi non sono ancora stati sepolti, ecco perché. Sono passati 11 mesi da quando i corpi di Viviana Parisi e del figlio Gioele sono stati ritrovati Dopo la loro scomparsa. Nonostante sia passato parecchio tempo però non è stato ancora possibile procedere con la sepoltura. La famiglia sta aspettando il deposito della consulenza relativa alle cause del decesso nonostante inizialmente si parlasse di 90 giorni. Daniele ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 6 luglio 2021) E’ passato ormai diverso tempo ma nessuno ha dimenticatoe suo figlio. I loro corpi non sonostati, ecco perché. Sono passati 11 mesi da quando i corpi die del figliosono stati ritrovatila loro scomparsa. Nonostante sia passato parecchio tempo però non è statopossibile procedere con la sepoltura. La famiglia sta aspettando il deposito della consulenza relativa alle cause del decesso nonostante inizialmente si parlasse di 90 giorni. Daniele ...

