Donne | Draghi | siamo lontani da parità | sta a noi dare loro potere

(Di martedì 6 luglio 2021) "ancoradal raggiungere una realedi genere. Governi e imprese devono lavorare insieme per superare queste dis: i primi rafforzando i servizi per l'infanzia, le imprese ...

... complice il suo netto posizionamento all'opposizione del governo. In questa gara all'... 'chi sbaglia paga soprattutto se indossa una divisa però non si possono coinvolgere tutti i 40mila...E' il messaggio del presidente del Consiglio Marioin occasione della Terza Sessione ... Sta a noi dare potere ad una nuova generazione die costruire un mondo migliore e più equo". Il 'G20 ..."Siamo ancora lontani dal raggiungere una reale parità di genere. Governi e imprese devono lavorare insieme per superare queste disparità - ha rimarcato il presidente del Consiglio -: i primi rafforza ...Roma, 6 lug. (LaPresse) - "Le disuguaglianze di genere nelle nostre società sono significative. Le donne sono capi di Stato o di governo in soli 22 Paesi; ...