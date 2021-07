Donne | Draghi | ‘governi e imprese lavorino insieme per superare disparità’

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Le disuguaglianze di genere nelle nostre società sono significative. Lesono capi di Stato o di governo in soli 22 Paesi; solo il 21,9% di tutti i ministri nel mondo sono. G20 Empower è un forum importante per affrontare le disuguaglianze di genere: in qualità di Presidenza del G20, l’Italia sostiene pienamente questo sforzo”. Così il premier Mario, in un passaggio del suo intervento per la Terza Sessione Plenaria del G20 Empower, che si è svolta oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "Le disuguaglianze di genere nelle nostre società sono significative. Le donne sono capi di Stato o di governo in soli 22 Paesi; solo il 21,9% di t ...
Le disuguaglianze di genere nelle nostre società sono significative. Lo afferma il presidente del Consiglio Mario Draghi in un ...