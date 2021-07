Donnarumma | “Ero sereno | sapevo che potevamo farcela”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Gigioè stato deciso durante il match Italia-Spagna, sia per per le parate nei tempi regolamentari, ma anche per il penalty annullato ai calci di rigore. Ai microfoni della Rai, il portiere dell’Italia ha detto: “Ero molto tranquillo è una consa indescrivibile, eroche potevo aiutare la squadra. Voglio ringraziare tutti, noi stiamo facendo il massimo, ora ci manca l’ultimo passo”.ha parlato anche della prestazione della Spagna: “Che dire, sono davvero fortissimi, ma questa Italia ha un cuore grandissimo ed ha dimostrato di poter soffrire fino all’ultimo minuto. Finale? Non ne parlo, ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Europei: Donnarumma 'siamo a un passo dal nostro sogno': (ANSA) - ROMA, 07 LUG - 'Una emozione ind… - pbulbarelli : RT @RaiSport: ?? #Donnarumma: 'Siamo a un passo dal nostro sogno' Il n.1 azzurro: 'Un'emozione indescrivibile, ero sereno perché sapevo che… - RaiSport : ?? #Donnarumma: 'Siamo a un passo dal nostro sogno' Il n.1 azzurro: 'Un'emozione indescrivibile, ero sereno perché… - Fprime86 : RT @cmdotcom: Italia, l'emozione di Donnarumma: 'Indescrivibile! Ero sereno, abbiamo un cuore grandissimo' - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma Ero

E Zazzaroni fece un gran bel pezzo, ricco di ironia, in cui diceva cheimpazzito. Le verità poi ... Insigne e Immobile scherzano conCONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Spagna: tribunale su ...5 Gigio, portiere dell' Italia , parla in tv dopo la vittoria contro la Spagna ai rigori, che ha garantito l'accesso alla finale di Euro2020 agli Azzurri : 'Indescrivibile!sereno perché ...Wembley (Londra), 6 luglio 2021 - L'Italia ha battuto dopo i calci di rigore la Spagna ed è la prima finalista di Euro 2020. La nazionale di Mancini qualifica per la quarta volta nella sua storia all' ...Così Gianluigi Donnarumma dopo la vittoria dell’Italia sulla Spagna a Euro 2020 che ha regalato la finale agli Azzurri. «Ero sereno perchè sapevo che potevo aiutare la squadra che è stata ...