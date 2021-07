Donna trovata morta in casa a Livorno con una ferita alla testa, fermato il marito (Di martedì 6 luglio 2021) . È stato posto in stato di fermo il marito della Donna di 62 anni ritrovata senza vita nel suo appartamento a Livorno sabato pomeriggio. L’uomo, che secondo gli inquirenti, era intenzionato a lasciare il Paese, avrebbe fornito un alibi per il quale i carabinieri non hanno trovato riscontro. Ginetta Giolli è stata uccisa probabilmente da un colpo alla testa. È stato fermato dai carabinieri di Livorno che stanno indagando sulla vicenda, Youssef El Haitami, originario del Marocco, marito della Donna di 62 anni ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 6 luglio 2021) . È stato posto in stato di fermo ildelladi 62 anni risenza vita nel suo appartamento asabato pomeriggio. L’uomo, che secondo gli inquirenti, era intenzionato a lasciare il Paese, avrebbe fornito un alibi per il quale i carabinieri non hanno trovato riscontro. Ginetta Giolli è stata uccisa probabilmente da un colpo. È statodai carabinieri diche stanno indagando sulla vicenda, Youssef El Haitami, originario del Marocco,delladi 62 anni ...

