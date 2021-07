Dl Sostegni bis, nuovo bonus a fondo perduto: chi può fare domanda (Di martedì 6 luglio 2021) nuovo bonus a fondo perduto fino a 150mila euro per tutti coloro che hanno subito perdite a causa del Covid-19 Ancora un bonus a fondo perduto da parte del Governo per aiutare tutti coloro che hanno subito forti perdite a causa della pandemia da Covid-19. Il bonus, inserito dal governo Draghi nel Dl Sostegni Bis, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 6 luglio 2021)fino a 150mila euro per tutti coloro che hanno subito perdite a causa del Covid-19 Ancora unda parte del Governo per aiutare tutti coloro che hanno subito forti perdite a causa della pandemia da Covid-19. Il, inserito dal governo Draghi nel DlBis, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

AzzolinaLucia : Briciole per il sostegno psicologico ai ragazzi. Solo briciole. Dal pacchetto di emendamenti riformulati al Sostegn… - zazoomblog : Dl Sostegni bis nuovo bonus a fondo perduto: chi può fare domanda - #Sostegni #nuovo #bonus #fondo - llilita1402 : RT @AzzolinaLucia: Briciole per il sostegno psicologico ai ragazzi. Solo briciole. Dal pacchetto di emendamenti riformulati al Sostegni Bis… - giuroby : RT @AzzolinaLucia: Briciole per il sostegno psicologico ai ragazzi. Solo briciole. Dal pacchetto di emendamenti riformulati al Sostegni Bis… - nursindsanita : #sostegnibis: in arrivo fondi per il monitoraggio tumori e la diagnostica in farmacia @laertiade #sanità -