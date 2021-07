Disastro Oasi della Salina Piccola L’appello dell’osservatorio alle associazioni

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 6 luglio 2021) È successo ieri 5 luglio nel tardo pomeriggio, diversi fuochi sono divampati nell’area dell’distruggendone in buona parte la biodiversità così come testimoniato deloquenti immagini, riprese tramite drone dall’AirVid Group di Alessandro Rini (che ringraziamo). Straziante è stato vedere con i nostri occhi diverse specie di avifauna lottare nel fuoco per mettere in salvo i propri nidi.Diverse sono state le telefonate ricevute dai Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente ma il cui lavoro non è stato reso facile dalla conformazione dei terreni e da diversi roghi attivi ...