Diretta TV e streaming Italia-Spagna: semifinali del 6 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) La grande attesa è finita, è tutto pronto per la partita Italia-Spagna. Il match, valido per la semifinale degli Europei 2020 di calcio, si disputerà questa sera alle ore 21.00 presso il Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Gli azzurri guidati dal CT Roberto Mancini, dopo aver sconfitto ai quarti il Belgio (con il punteggio di 2-1), questa sera si troveranno di fronte l'ostica formazione della Spagna guidata dal CT Luis Enrique. La partita sarà arbitrata dal tedesco Felix Brych. Ecco di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere la Diretta TV in chiaro e la Diretta streaming ...

