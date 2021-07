Dior | Grazia Chiuri elogia la filiera “che ha sofferto molto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 luglio 2021), le trame sono gli indiscussi protagonisti della nuova haute couturedi Maria. Le trame dei tessuti in primo piano, mettendo in risalto il filato dei tessuti. Lo show-sfilata si è tenuto al Museo Rodin a Parigi. Al Museo Rodin, a Parigi, va in scena la sfilata di. Curata dalla stilista italiana Maria. Il lavoro su cappotti e mantelle, completi e abiti realizzati in tweed, cashmere, check rivela un’attenziona meticolosa alla trama del tessuto, messo in risalto. Ed è così anche per scarpe, boots e borse. Forte segnale ...