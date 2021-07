Didattica e vaccini, l’associazione Scuole Aperte si scaglia contro De Luca (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIn merito alle dichiarazioni del Presidente della Campania Vincenzo De Luca, l’associazione Scuole Aperte Campania, aderente a Rete Nazionale Scuola in Presenza, ha diramato una nota stampa che pubblichiamo di seguito: 1. I genitori e gli insegnanti dell’associazione e della Rete sono contrari a qualunque tipo di condizionamento per la presenza a scuola dei ragazzi. Non sussiste alcun tipo di obbligo vaccinale attualmente in Italia e vogliamo che venga rispettata la volontà di tutti. Inoltre rivendicare la libera scelta in tal senso non autorizza nessuno ad etichettarci come no ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIn merito alle dichiarazioni del Presidente della Campania Vincenzo DeCampania, aderente a Rete Nazionale Scuola in Presenza, ha diramato una nota stampa che pubblichiamo di seguito: 1. I genitori e gli insegnanti dele della Rete sono contrari a qualunque tipo di condizionamento per la presenza a scuola dei ragazzi. Non sussiste alcun tipo di obbligo vaccinale attualmente in Italia e vogliamo che venga rispettata la volontà di tutti. Inoltre rivendicare la libera scelta in tal senso non autorizza nessuno ad etichettarci come no ...

