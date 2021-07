Diana Del Bufalo si è disintossicata dalla dipendenza affettiva (Di martedì 6 luglio 2021) La fine della storia d’amore tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini l’abbiamo vista tutti tra i vari post e le interviste ma a distanza di due anni l’attrice racconta la sua dipendenza affettiva ormai curata. La fine di un legame crea sempre dolore ma Diana Del Bufalo ha confidato che per lei è stato terribile, che per lei il modo in cui ha affrontato tutto è stata una tragedia. Se soffrire è normale per l’ex alunna di Amici tutto è andato oltre al punto che si è accorta che il suo corpo dava segnali che la spaventavano, sintomi simili a quello degli attacchi di panico. L’ha però capito solo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 luglio 2021) La fine della storia d’amore traDele Paolo Ruffini l’abbiamo vista tutti tra i vari post e le interviste ma a distanza di due anni l’attrice racconta la suaormai curata. La fine di un legame crea sempre dolore maDelha confidato che per lei è stato terribile, che per lei il modo in cui ha affrontato tutto è stata una tragedia. Se soffrire è normale per l’ex alunna di Amici tutto è andato oltre al punto che si è accorta che il suo corpo dava segnali che la spaventavano, sintomi simili a quello degli attacchi di panico. L’ha però capito solo ...

