Di Natale | “Insigne ormai ha 30 anni | la fascia è faticosa | magari Spalletti gli cambia ruolo”

Antonio Di Natale, ex attaccante dell'Udinese, in un'intervista per Repubblica, ha esposto la sua opinione sul ruolo di Lorenzo Insigne.

Italia e Spagna oggi? Gli chiedono chi è il Didel 2021. Risponde: Oggi Diallena la Carrarese.In un passaggio, Totò Diha parlato anche di Lorenzo: Il Didel 2021 chi è? ?Antonio Di Natale, ex attaccante dell'Udinese, in un'intervista per Repubblica, ha esposto la sua opinione sul ruolo di Lorenzo Insigne. Di Natale esprime ...Antonio Di Natale, ex attaccante dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica: "Il nuovo Di Natale? Troppo facile dire Insigne. Ho visto che a fine campionato Gattuso lo ha prova ...