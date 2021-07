Di Maio festeggia il compleanno da fidanzatino. FdI: “Con lui ministro, gli auguri servono agli italiani” (Di martedì 6 luglio 2021) festeggia il compleanno il ministro agli Affari esteri, già capo politico del M5S, Luigi Di Maio. A fargli gli auguri per i 35 anni è la fidanzata Virginia Saba, che posta sui Social una foto che li ritrae teneramente insieme, con due calici di vino bianco per un brindisi, e il link del motivo “Dance me to the end of love” di Leonard Cohen. Delmastro: “Di Maio pensi a fare chiarezza sui visti pakistani”“Mentre Di Maio tenta di fare il mediatore fra le tribù talebane pentastellate di Conte e quelle di Grillo, nella nostra ambasciata in Pakistan sono stati ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021)ililAffari esteri, già capo politico del M5S, Luigi Di. A fargli gliper i 35 anni è la fidanzata Virginia Saba, che posta sui Social una foto che li ritrae teneramente insieme, con due calici di vino bianco per un brindisi, e il link del motivo “Dance me to the end of love” di Leonard Cohen. Delmastro: “Dipensi a fare chiarezza sui visti pakistani”“Mentre Ditenta di fare il mediatore fra le tribù talebane pentastellate di Conte e quelle di Grillo, nella nostra ambasciata in Pakistan sono stati ...

