Decreto Sostegni bis, slitta a domani mattina la presentazione del pacchetto di riformulazioni (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – È slittata a domani la presentazione del pacchetto di riformulazioni al dl Sostegni bis in commissione Bilancio della Camera. Il Governo e la maggioranza sono infatti ancora al lavoro per sciogliere i 'nodi' ma il confronto proseguirà con riunioni a 'margine'. La seduta della Commissione Bilancio della Camera infatti è servita a scremare le proposte di modifica (tra bocciature e accantonamenti) compresi i subemendamenti all'emendamento del Governo che fa confluire il dl Lavoro nel Sostegni bis (con le misure dal cashback allo sblocco dei licenziamenti).

