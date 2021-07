Decreto Sostegni bis entra nel vivo: ecco tutti i settori “agevolati” (Di martedì 6 luglio 2021) Credito d’imposta del 40% sui canoni pagati nei primi cinque mesi del 2021 da attività con ricavi superiori a 15 milioni di euro. Niente Imu sugli immobili colpiti dal blocco degli sfratti. Si lavora sugli aiuti anche per le auto usate e sul nodo start up Leggi su ilsole24ore (Di martedì 6 luglio 2021) Credito d’imposta del 40% sui canoni pagati nei primi cinque mesi del 2021 da attività con ricavi superiori a 15 milioni di euro. Niente Imu sugli immobili colpiti dal blocco degli sfratti. Si lavora sugli aiuti anche per le auto usate e sul nodo start up

