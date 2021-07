(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,41%, portandosi a 3.630,7. Il gigante dell’e-commerce è uno dei titoli in maggiore rialzo nella giornata odierna, caratterizzata da una diffusa debolezza del mercato azionario statunitense. Nella giornata di ieri Andy Jassy ha assunto ufficialmente la carica di CEO e Jeff Bezos è diventato presidente esecutivo del consiglio di amministrazione. Jassy, prima di diventare il numero uno dell’azienda di Seattle, era alla guida diWeb Services (la società del gruppo che fornisce servizi di cloud computing). Operativamente le attese sono per un proseguimento ...

Advertising

DividendProfit : Decolla Amazon dopo l’arrivo del nuovo CEO -

Ultime Notizie dalla rete : Decolla Amazon

Borsa Italiana

Jassy, prima di diventare il numero uno dell'azienda di Seattle, era alla guida diWeb Services (la società del gruppo che fornisce servizi di cloud computing). Operativamente le attese sono ...Se il programma verra' rispettato, Branson raggiungera' lo spazio prima del fondatore di, ... ma un aereo da trasporto cheda una pista per poi far lasciare l'astronave appesa sotto di ...(Teleborsa) - Effervescente Amazon, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,41%, portandosi a 3.630,7. Il gigante dell'e-commerce è uno dei titoli in maggiore rialzo nella giornata ...Il 6 luglio di 27 anni fa Amazon fu lanciato negli Stati Uniti e oggi (6/7) è anche il giorno in cui Jeff Bezos lascia il posto di AD. L'analisi di IFH COLOGNE.