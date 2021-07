Ddl Zan, testo al Senato il 13 luglio: rischio ostruzionismo (Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) – Dopo un ultimo tentativo di mediazione, firmato dal presidente della Commissione Giustizia del Senato, Andrea Ostellari, il ddl Zan, la legge di contrasto ai reati di natura omofobica, al centro della polemica politica da settimane, arriverà in aula al Senato il 13 luglio. La legge, che ha già ricevuto l’ok da Montecitorio lo scorso novembre, continua a dividere le forze politiche, che ora sono tutte all’interno della stessa maggioranza, a sostegno del governo Draghi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) (Adnkronos) – Dopo un ultimo tentativo di mediazione, firmato dal presidente della Commissione Giustizia del, Andrea Ostellari, il ddl Zan, la legge di contrasto ai reati di natura omofobica, al centro della polemica politica da settimane, arriverà in aula alil 13. La legge, che ha già ricevuto l’ok da Montecitorio lo scorso novembre, continua a dividere le forze politiche, che ora sono tutte all’interno della stessa maggioranza, a sostegno del governo Draghi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - rubinos099 : RT @jacopocoghe: Arroganti e ideologici. Un video per smascherarli. Tutti i pericoli del #DdlZan @tempoweb ???????????????????????????????????? https://t… - shepontheweb : RT @mariolavia: ===Umberto Eco spiegava la necessità della “costruzione del nemico”: come se parlasse del Pd di Letta, che ha bisogno dei n… -