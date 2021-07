Ddl Zan, Renzi vs Ferragni: “Qualunquista”. Ha ragione? La diretta con Peter Gomez (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo il tentativo di Italia viva e Lega di affossare il disegno di legge contro l’omotransfobia (ddl Zan), Chiara Ferragni ha postato sui propri social la foto di Matteo Renzi con scritto, accanto: “Che schifo che fate, politici”. Il leader di Iv ha replicato e le ha dato della Qualunquista. Ha ragione? Ne parlano in diretta Peter Gomez e il caporedattore del Fattoquotidiano.it Diego Pretini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo il tentativo di Italia viva e Lega di affossare il disegno di legge contro l’omotransfobia (ddl Zan), Chiaraha postato sui propri social la foto di Matteocon scritto, accanto: “Che schifo che fate, politici”. Il leader di Iv ha replicato e le ha dato della. Ha? Ne parlano ine il caporedattore del Fattoquotidiano.it Diego Pretini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - maramarini31 : RT @liliaragnar: Quando avete tempo, vi consiglio di guardare questo video di 26minuti, salvatelo È una questione di libertà! DDL Zan: un v… - ottobrina71 : @Fedez Ma basta con il DDL zan. È solo moda. Alla gente comune non frega una mazza -