Ddl Zan, parla Marsella (CasaPound): “La nostra protesta contro legge liberticida” (Video) (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug – Luca Marsella, consigliere municipale di CasaPound a Roma, parla ai microfoni del Primato Nazionale. “In piazza oggi contro una legge liberticida, che nasconde dietro di sé il business dell’utero in affitto e delle adozioni alle coppie omosessuali”. Circa 250 militanti di CasaPound Italia sono arrivati in corteo in piazza San Silvestro nelle adiacenze del Senato, a Roma, per opporsi in maniera categorica al ddl Zan. Cpi ha annunciato che sarà in piazza anche il 13 luglio o quando sarà votato il disegno di legge a Palazzo Madama. Cristina ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug – Luca, consigliere municipale dia Roma,ai microfoni del Primato Nazionale. “In piazza oggiuna, che nasconde dietro di sé il business dell’utero in affitto e delle adozioni alle coppie omosessuali”. Circa 250 militanti diItalia sono arrivati in corteo in piazza San Silvestro nelle adiacenze del Senato, a Roma, per opporsi in maniera categorica al ddl Zan. Cpi ha annunciato che sarà in piazza anche il 13 luglio o quando sarà votato il disegno dia Palazzo Madama. Cristina ...

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - GaetanoB10 : @GiancarloDeRisi Nuovo nome del ddl zan (pirone), Minkione1, Minkione2 - Bonny_VIII : @BrainuserIt @luciodigaetano @cominif È difficile capirlo perché quello che dici è falso. Il cambiamento dei compor… -