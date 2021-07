Ddl Zan, Ostellari presenta la mediazione. Ma il Pd tuona: «Cancella il gender, irricevibile» (Di martedì 6 luglio 2021) Via ogni riferimento alla «identità di genere» e istituzione del 17 maggio come Giornata contro «ogni discriminazione» e non più solo contro «l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la tran­sfobia». Sono queste, in sintesi, le modifiche al ddl Zan proposte ai capigruppo di maggioranza dal leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia del Senato e relatore del provvedimento. Il testo, frutto di quel tentativo dell’asse tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, ha incontrato il favore di Italia Viva, ma è stato respinto con decisione dal Pd. Via le definizioni ideologiche del ddl Zan, ora si parla di finalità «La presente legge ha la finalità, in attuazione ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) Via ogni riferimento alla «identità di genere» e istituzione del 17 maggio come Giornata contro «ogni discriminazione» e non più solo contro «l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la tran­sfobia». Sono queste, in sintesi, le modifiche al ddl Zan proposte ai capigruppo di maggioranza dal leghista Andrea, presidente della commissione Giustizia del Senato e relatore del provvedimento. Il testo, frutto di quel tentativo dell’asse tra Matteo Renzi e Matteo Salvini, ha incontrato il favore di Italia Viva, ma è stato respinto con decisione dal Pd. Via le definizioni ideologiche del ddl Zan, ora si parla di finalità «La presente legge ha la finalità, in attuazione ...

