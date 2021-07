Ddl Zan, oggi si lotta contro il carattere discriminante dell’omologazione moderna (Di martedì 6 luglio 2021) Il dibattito sorto intorno al cosiddetto ddl Zan ha avuto e ha per oggetto temi di indubbio interesse. Sullo sfondo si pone però una questione più ampia, già emersa attraverso i rilievi critici mossi nei confronti del concetto di identità di genere. Una questione che oggi è ancora più rilevante alla luce della proposta dei Senatori di Italia Viva di eliminare dal testo proprio il riferimento all’identità di genere tra i motivi di discriminazione perseguibile penalmente. Dalla formulazione originale del ddL Zan leggiamo: “Per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Il dibattito sorto intorno al cosiddetto ddl Zan ha avuto e ha per oggetto temi di indubbio interesse. Sullo sfondo si pone però una questione più ampia, già emersa attraverso i rilievi critici mossi nei confronti del concetto di identità di genere. Una questione cheè ancora più rilevante alla luce della proposta dei Senatori di Italia Viva di eliminare dal testo proprio il riferimento all’identità di genere tra i motivi di discriminazione perseguibile penalmente. Dalla formulazione originale del ddL Zan leggiamo: “Per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, ...

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - maramarini31 : RT @liliaragnar: Quando avete tempo, vi consiglio di guardare questo video di 26minuti, salvatelo È una questione di libertà! DDL Zan: un v… - ottobrina71 : @Fedez Ma basta con il DDL zan. È solo moda. Alla gente comune non frega una mazza -