Ddl Zan, niente accordo: il testo al Senato il 13 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Nessun accordo nella maggioranza sul Ddl Zan. Il testo è stato calendarizzato in Aula al Senato il 13 luglio. L'articolo proviene da Italia Sera.

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - _VbisexyV_ : RT @isthisbicuIture: la modifica di italia viva sul ddl zan sostituisce orientamento sessuale e identità di genere con 'omofobia' e 'transf… - TheMantyf : RT @autoportante_: diciamolo tutt* insieme: se il ddl zan non include le tutele per le persone trans può anche non passare, peraltro nel si… -