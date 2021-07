Ddl Zan, Matteo Renzi risponde a Chiara Ferragni: il match sui social è virale [FOTO] (Di martedì 6 luglio 2021) Tra le ultime Instagram Stories di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale entra a gamba tesa nel dibattito sulla legge Zan, scrivendo pubblicamente testuali parole: “Che schifo che fate politici”. Il giudizio sul mondo politico, per la verità mai celato su questa vicenda, è a dir poco netto nel sottolineare la scarsa attenzione verso le dinamiche e i … L'articolo Ddl Zan, Matteo Renzi risponde a Chiara Ferragni: il match sui social è virale FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 luglio 2021) Tra le ultime Instagram Stories di, l’imprenditrice digitale entra a gamba tesa nel dibattito sulla legge Zan, scrivendo pubblicamente testuali parole: “Che schifo che fate politici”. Il giudizio sul mondo politico, per la verità mai celato su questa vicenda, è a dir poco netto nel sottolineare la scarsa attenzione verso le dinamiche e i … L'articolo Ddl Zan,: ilsuiproviene da Velvet Gossip.

