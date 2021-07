Ddl Zan, Marcucci: “Oggi non è il momento della mediazione, ma della calendarizzazione. Cambio rotta di IV? Incomprensibile” (Di martedì 6 luglio 2021) “Oggi porteremo in aula la calendarizzazione del testo. In commissione abbiamo visto le reali intenzioni della Lega e cioè non arrivare all’approvazione della legge. Non è più il momento della mediazione, ma di dare un segnale chiaro e cioè la calendarizzazione”, così il senatore del Pd, Andrea Marcucci, intercettato dai giornalisti fuori da Palazzo Madama. “Il Cambio di rotta di Italia Viva? Io non l’ho compreso”, ha aggiunto, spiegando che il testo era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) “porteremo in aula ladel testo. In commissione abbiamo visto le reali intenzioniLega e cioè non arrivare all’approvazionelegge. Non è più il, ma di dare un segnale chiaro e cioè la”, così il senatore del Pd, Andrea, intercettato dai giornalisti fuori da Palazzo Madama. “Ildidi Italia Viva? Io non l’ho compreso”, ha aggiunto, spiegando che il testo era ...

Advertising

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - CastaldiniCPI : RT @EFlorino: Una legge liberticida e poco chiara. No al Ddl Zan. #CasaPound pronta a scendere in piazza ancora più duramente se dovesse es… - NelaBombelli : RT @IlPrimatoN: Scalfarotto, gay dichiarato, fu tra i primi sostenitori del #DdlZan -