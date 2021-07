Ddl Zan, l’irrituale intervento di Casellati in Senato: la presidente invita a votare a favore del rinvio proposto da Forza Italia (Di martedì 6 luglio 2021) “Invito alla riflessione perché non si dica che in questa Aula rinunciamo al dialogo per la differenza di una settimana”. È stato l’appello, irrituale, fatto dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, subito prima del voto sulla calendarizzazione della legge sull’omofobia. Casellati, in sostanza, ha invitato a votare la proposta di Forza Italia e Lega, che avevano suggerito di portare in Aula ddl Zan il 20 di luglio. M5s, Pd, Leu, Iv e autonomie hanno comunque votato contro tale proposta confermando quindi la data del 13 luglio. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) “Invito alla riflessione perché non si dica che in questa Aula rinunciamo al dialogo per la differenza di una settimana”. È stato l’appello, irrituale, fatto dalladel, Maria Elisabetta, subito prima del voto sulla calendarizzazione della legge sull’omofobia., in sostanza, hato ala proposta die Lega, che avevano suggerito di portare in Aula ddl Zan il 20 di luglio. M5s, Pd, Leu, Iv e autonomie hanno comunque votato contro tale proposta confermando quindi la data del 13 luglio. L'articolo ...

