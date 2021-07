Ddl Zan, la Lega ammette: “Intervenuti per togliere l’identità di genere dal testo”. Ma così sono a rischio le tutele per le persone trans (Di martedì 6 luglio 2021) “Siamo Intervenuti sull’articolo 1 ed è stato tolto ciò che creava tensione. Questa è l’opzione migliore, togliendo l’identità di genere. Inoltre, modifica l’articolo 4 e 7. Abbiamo registrato una buona disponibilità“. Lo ha detto il presidente della Commissione Giustizia, Andrea Ostellari fuori Palazzo Madama, elencando le modifiche proposte per il ddl Zan. In sostanza uno stravolgimento che trasforma tutta la legge. “La proposta di Ostellari, che elimina identità di genere, esclude ogni tutela per le persone trans” ha commentato con un tweet Alessandro Zan, deputato del Pd e primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) “Siamosull’articolo 1 ed è stato tolto ciò che creava tensione. Questa è l’opzione migliore, togliendodi. Inoltre, modifica l’articolo 4 e 7. Abbiamo registrato una buona disponibilità“. Lo ha detto il presidente della Commissione Giustizia, Andrea Ostellari fuori Palazzo Madama, elencando le modifiche proposte per il ddl Zan. In sostanza uno stravolgimento che trasforma tutta la legge. “La proposta di Ostellari, che elimina identità di, esclude ogni tutela per le” ha commentato con un tweet Alessandro Zan, deputato del Pd e primo ...

