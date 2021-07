Ddl Zan, il durissimo attacco di Fedez a Renzi dopo la polemica con Chiara Ferragni (Di martedì 6 luglio 2021) Ddl Zan, Fedez risponde a Renzi che aveva attaccato la Ferragni “Matteo stai sereno”: così Fedez controreplica a Matteo Renzi che, solamente poche ore prima, in un post su Facebook aveva attaccato Chiara Ferragni per le sue critiche al senatore di Italia Viva sul Ddl Zan. In un storia su Instagram, infatti, l’influencer aveva postato la foto di Matteo Renzi scrivendo: “L’Italia è il Paese più transfobico d’Europa. Ed Italia Viva (con Salvini) si permette di giocarci su!” e aggiungendo il commento “Che schifo che fate politici”. Poco dopo ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) Ddl Zan,risponde ache aveva attaccato la“Matteo stai sereno”: cosìcontroreplica a Matteoche, solamente poche ore prima, in un post su Facebook aveva attaccatoper le sue critiche al senatore di Italia Viva sul Ddl Zan. In un storia su Instagram, infatti, l’influencer aveva postato la foto di Matteoscrivendo: “L’Italia è il Paese più transfobico d’Europa. Ed Italia Viva (con Salvini) si permette di giocarci su!” e aggiungendo il commento “Che schifo che fate politici”. Poco...

