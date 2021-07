Ddl Zan, guerra di numeri al Senato. Il Pd: “No al voto segreto” (Di martedì 6 luglio 2021) Inizia la battaglia al Senato sul Ddl Zan: le ultime notizie Oggi, martedì 6 luglio 2021, inizia la battaglia al Senato sul Ddl Zan: di seguito le ultime notizie sul disegno di legge contro l’omotransfobia, già approvato alla Camera. Il Ddl, che prende il nome dal relatore Alessandro Zan, è stato approvato alla Camera con i voti di Pd, M5S, Leu e Italia Viva. Ora, però, il partito di Matteo Renzi, dopo l’asse con la Lega di Matteo Salvini, rischia di affossare la legge al Senato dove i numeri sono molto più risicati. Oggi, a Palazzo Madama, ci sarà il primo round di quello che sarà lo scontro finale sulla legge. Alle ore ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) Inizia la battaglia alsul Ddl Zan: le ultime notizie Oggi, martedì 6 luglio 2021, inizia la battaglia alsul Ddl Zan: di seguito le ultime notizie sul disegno di legge contro l’omotransfobia, già approvato alla Camera. Il Ddl, che prende il nome dal relatore Alessandro Zan, è stato approvato alla Camera con i voti di Pd, M5S, Leu e Italia Viva. Ora, però, il partito di Matteo Renzi, dopo l’asse con la Lega di Matteo Salvini, rischia di affossare la legge aldove isono molto più risicati. Oggi, a Palazzo Madama, ci sarà il primo round di quello che sarà lo scontro finale sulla legge. Alle ore ...

Advertising

fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - davidefaraone : Italia Viva ha votato sempre per mettere all’ordine del giorno dell’aula il ddl Zan. Lo farà anche domani in Senato… - annapaolasanna : RT @vitalbaa: Il 'compromesso' sul #ddlZan non è analogo a quello per le unioni civili. Per queste ultime si è raggiunto il traguardo del r… - giorgiovascotto : RT @mfonthenet: DDL zan. Solita pantomima delle unioni civili dei grillini. Il PD ha visto bene di unirsi a questi cialtroni. -