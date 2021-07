Ddl Zan, Ferragni “Che schifo che fate politici”, Renzi “Qualunquista” (Di martedì 6 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Botta e risposta tra Chiara Ferragni e Matteo Renzi sul ddl Zan. “Che schifo che fate politici”, scrive l’influencer in una storia su Instagram. “La triste verità è che nonostante una legge che tuteli donne, disabili e persone appartenenti alla categoria Lgbtq+ serva nel nostro Paese e sia attiva nel resto dell’Europa da decenni, in Italia non verrà mai approvata perchè la nostra classe politica preferisce guardare sempre il proprio interesse personale”, aggiunge. “La tutela contro l’odio verso queste categorie – aggiunge – dovrebbe essere un obiettivo di tutta la popolazione e di tutti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Botta e risposta tra Chiarae Matteosul ddl Zan. “Cheche”, scrive l’influencer in una storia su Instagram. “La triste verità è che nonostante una legge che tuteli donne, disabili e persone appartenenti alla categoria Lgbtq+ serva nel nostro Paese e sia attiva nel resto dell’Europa da decenni, in Italia non verrà mai approvata perchè la nostra classe politica preferisce guardare sempre il proprio interesse personale”, aggiunge. “La tutela contro l’odio verso queste categorie – aggiunge – dovrebbe essere un obiettivo di tutta la popolazione e di tutti ...

Advertising

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - ernestocarbone : RT @gloquenzi: Ricapitoliamo: il voto sul ddl Zan al Senato è sommamente incerto anche con i voti di IV. Qualcuno dice: facciamo un comprom… - Gianfra11223387 : da quello che ho potuto sentire a questo punto il Ddl Zan non è altro che la legalizzazione del piano Bibbiano.C'è… -