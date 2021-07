Ddl Zan, Faraone: “Oggi chance per intesa, ma Iv non chiederà voto segreto” (Di martedì 6 luglio 2021) Ddl Zan e richieste di Italia Viva? “Mi aspettavo un’alzata di scudi dalla Lega e non dal Pd sulla nostra proposta di mediazione che è quella di tornare al testo Scalfarotto: tra Zan e Pillon esiste una terra di mezzo e noi abbiamo lavorato su quello. Così il presidente dei senatori di Iv Davide Faraone ad ‘Omnibus’. Per Faraone, “Letta prova a gettare fumo negli occhi ma non ci riesce: è una non notizia che non ci sia la richiesta di voto segreto dal Pd ma il segretario dem sa benissimo che bastano 20 senatori. Noi voteremo la calendarizzazione in aula del ddl come sempre abbiamo detto e non faremo mancare mai il ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) Ddl Zan e richieste di Italia Viva? “Mi aspettavo un’alzata di scudi dalla Lega e non dal Pd sulla nostra proposta di mediazione che è quella di tornare al testo Scalfarotto: tra Zan e Pillon esiste una terra di mezzo e noi abbiamo lavorato su quello. Così il presidente dei senatori di Iv Davidead ‘Omnibus’. Per, “Letta prova a gettare fumo negli occhi ma non ci riesce: è una non notizia che non ci sia la richiesta didal Pd ma il segretario dem sa benissimo che bastano 20 senatori. Noi voteremo la calendarizzazione in aula del ddl come sempre abbiamo detto e non faremo mancare mai il ...

