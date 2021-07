Ddl Zan | Cirinnà | “Coi voti di Renzi la legge passa” E il renziano Faraone insiste | “Rischio è fare come coi 101 franchi-tiratori di Prodi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 luglio 2021) Il 13 luglio è calendarizzato il ddl Zan in Senato. Per Monica, senatrice del Partito democratico, questo è “risultato fondamentale, perché dimostra che con il senso di responsabilità di tutti, i numeri ci sono“. La mediazione proposta da Ostellari? “Ci vuole coraggio a chiamarla ‘mediazione’. È la demolizione del testo Zan. La Lega non vuole questae con loro non si può trattare” commenta la senatrice dem, che spiega inoltre, la differenza sostanziale tra il testo Zan e quello Scalfarotto perché quest’ultimo “non protegge attraverso l’inserzione della frase ‘identità di genere’ le persone trans”. Ora col voto in Aula a Palazzo Madama ...