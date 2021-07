Ddl Zan, Chiara Ferragni contro Matteo Renzi: «Che schifo i politici». Il senatore: «Meno qualunquismo, confrontiamoci» (Di martedì 6 luglio 2021) Il senatore Matteo Renzi contro Chiara Ferragni sul Ddl Zan. Comincia l’influencer con una storia su Instagram in cui pubblica una foto del leader di Italia Viva commentando con un eloquente «Che schifo che fate politici». E conclude – per ora – il senatore di Scandicci su Facebook invitando la moglie di Fedez a un confronto sulle modifiche proposte da Ivan Scalfarotto alla legge contro l’omotransfobia. Ferragni pubblica anche un altro post in cui va all’attacco: «La triste verità è che nonostante una ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) Ilsul Ddl Zan. Comincia l’influencer con una storia su Instagram in cui pubblica una foto del leader di Italia Viva commentando con un eloquente «Cheche fate». E conclude – per ora – ildi Scandicci su Facebook invitando la moglie di Fedez a un confronto sulle modifiche proposte da Ivan Scalfarotto alla leggel’omotransfobia.pubblica anche un altro post in cui va all’attacco: «La triste verità è che nonostante una ...

LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - fattoquotidiano : Ddl Zan, Cirinnà: “Renzi fa scivolare l’Italia verso i sovranisti di Orban. Fa l’occhiolino alla destra per trattar… - fattoquotidiano : Ddl Zan, ora Italia viva lo blocca ma a novembre applaudiva in Aula: ‘Testo equilibrato’. Articolo 1 da ‘rifare’? L… - infoitinterno : Ddl Zan, Ostellari: No rinvio per perdere tempo, su mediazione disponibilità - infoitinterno : Ddl Zan, M5S: Si vada in Aula, Iv ha cambiato carte in tavola -