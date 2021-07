Ddl Zan, Chiara Ferragni: “Che schifo i politici, guardano solo il loro interesse” (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo le ripetute prese di posizione in favore del ddl Zan di Fedez, anche Chiara Ferragni, imprenditrice e influencer italiana, nonché moglie del cantante, si schiera apertamente a sostegno della legge conto l’omotransfobia, che a breve sarà sottoposta alla discussione in Senato, ma sulla quale continuano a esistere scontri e divisioni. Ferragni ha infatti condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui si legge: “L’Italia è il Paese più transfobico d’Europa. Ed Italia Viva (con Salvini) si permette di giocarci su!”. Il post contiene la foto del leader di Iv Matteo Renzi. Il commento dell’influencer è netto: “Che ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo le ripetute prese di posizione in favore del ddl Zan di Fedez, anche, imprenditrice e influencer italiana, nonché moglie del cantante, si schiera apertamente a sostegno della legge conto l’omotransfobia, che a breve sarà sottoposta alla discussione in Senato, ma sulla quale continuano a esistere scontri e divisioni.ha infatti condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui si legge: “L’Italia è il Paese più transfobico d’Europa. Ed Italia Viva (con Salvini) si permette di giocarci su!”. Il post contiene la foto del leader di Iv Matteo Renzi. Il commento dell’influencer è netto: “Che ...

