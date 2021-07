Ddl Zan avanti senza accordo. Accuse incrociate e sfida in aula (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sul Ddl Zan si va alla conta ed Enrico Letta non ha dubbi, il voto sulla calendarizzazione per il 13 luglio dimostra che "i numeri ci sono". Più che una certezza, però, è una sfida a Italia viva, che da giorni spinge per una "mediazione" che allarghi il consenso sul provvedimento anche a Fi e Lega. E' a Matteo Renzi che Letta si rivolge quando dice che ora ognuno dovrà "assumersi le sue responsabilità", il braccio di ferro è soprattutto con Iv che sfruttando i numeri risicati al Senato sta rimettendo in discussione il testo votato alla Camera, sparigliando rispetto alla strategia di Pd-Leu-M5s.Ma, di fatto, quella sul Ddl Zan sta diventando sempre più una vera scommessa da ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sul Ddl Zan si va alla conta ed Enrico Letta non ha dubbi, il voto sulla calendarizzazione per il 13 luglio dimostra che "i numeri ci sono". Più che una certezza, però, è unaa Italia viva, che da giorni spinge per una "mediazione" che allarghi il consenso sul provvedimento anche a Fi e Lega. E' a Matteo Renzi che Letta si rivolge quando dice che ora ognuno dovrà "assumersi le sue responsabilità", il braccio di ferro è soprattutto con Iv che sfruttando i numeri risicati al Senato sta rimettendo in discussione il testo votato alla Camera, sparigliando rispetto alla strategia di Pd-Leu-M5s.Ma, di fatto, quella sul Ddl Zan sta diventando sempre più una vera scommessa da ...

Advertising

alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - LiaQuartapelle : I voti di IV sono sufficienti per approvare o affossare il #DDL Zan al Senato, che IV ha già votato alla Camera.… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - mareblu201 : RT @PietroSalvatori: Domanda: Voi 5 stelle lascerete libertà di coscienza sul voto sul ddl Zan? Senatore Cioffi: 'Che significa libertà di… - PillaPaladini : RT @MT_Meli_: I piddo-grulli, in piena modalità “faccia come il culo”, accusano quelli che propongono un compromesso per evitare il sicuro… -