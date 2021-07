Ddl Zan, a breve il voto per portarlo in Aula il 13 luglio. Italia Viva e Autonomie: “Votiamo sì” (Di martedì 6 luglio 2021) Ore decisive per l’approdo del disegno di legge Zan contro l’omotransfobia nell’Aula del Senato: alle 16.30 è previsto il voto sulla calendarizzazione. L’obiettivo delle forze a favore del decreto è votare il testo il prossimo 13 luglio. Forza Italia e Lega hanno chiesto di rimandare l’appuntamento di 24 ore, proposta respinta da Pd, 5 stelle e Leu: nemmeno la riunione di maggioranza convocata nel pomeriggio è servita a trovare un accordo. Il voto sul calendario dei lavori sarà fondamentale per capire come si muove il pallottoliere in vista della resa dei conti sul provvedimento. Come ha precisato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Ore decisive per l’approdo del disegno di legge Zan contro l’omotransfobia nell’del Senato: alle 16.30 è previsto ilsulla calendarizzazione. L’obiettivo delle forze a favore del decreto è votare il testo il prossimo 13. Forzae Lega hanno chiesto di rimandare l’appuntamento di 24 ore, proposta respinta da Pd, 5 stelle e Leu: nemmeno la riunione di maggioranza convocata nel pomeriggio è servita a trovare un accordo. Ilsul calendario dei lavori sarà fondamentale per capire come si muove il pallottoliere in vista della resa dei conti sul provvedimento. Come ha precisato il ...

