D’Aversa: “La Samp è una grande opportunità. Sono in un club ambizioso” (Di martedì 6 luglio 2021) La Sampdoria riparte da Roberto D’Aversa. Il nuovo tecnico blucerchiato ha rilasciato le sue prime parole in conferenza stampa. “Grazie al presidente Ferrero e alla Sampdoria per l’opportunità che mi ha concesso. Ho avuto la fortuna di indossare questa maglia e Sono ancora forti le emozioni che la Gradinata Sud sa trasmettere. Ho giocato qui solo 6 mesi ma mi è rimasta la voglia di tornare e per me è un onore essere qui ad allenare la Sampdoria nel suo 75° anno. Per me è motivo di grande orgoglio sedere sulla panchina che è stata di Boskov, un grande ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 luglio 2021) Ladoria riparte da Roberto. Il nuovo tecnico blucerchiato ha rilasciato le sue prime parole in conferenza stampa. “Grazie al presidente Ferrero e alladoria per l’che mi ha concesso. Ho avuto la fortuna di indossare questa maglia eancora forti le emozioni che la Gradinata Sud sa trasmettere. Ho giocato qui solo 6 mesi ma mi è rimasta la voglia di tornare e per me è un onore essere qui ad allenare ladoria nel suo 75° anno. Per me è motivo diorgoglio sedere sulla panchina che è stata di Boskov, un...

