Danimarca | Christensen | «Kane? Proverò a fermarlo» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 luglio 2021) Andreasha parlato in conferenza stampa di Harry, in vista del match contro l’Inghilterra Andreasha parlato in conferenza stampa di Harry. Le parole del difensore danese. «Penso che abbiamo abbastanza qualità per affrontare qualsiasi squadra. Come squadra non direi che l’Inghilterra è migliore di noi.? Lo conosco bene, ma Hojbjerg lo conosce di più e potrebbe aiutarci. Potremo approfittarne.è bravo con i piedi ed è uno dei migliori cannonieri. Reagisce d’istinto. È molto forte ed è difficile da marcare». L'articolo proviene da ...