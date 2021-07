Dall’emozione di Jorginho al coro per Spinazzola | la gioia degli Azzurri che volano in finale – Le immagini

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 luglio 2021) C’è tutta la forza del collettivodi Roberto Mancini nel bel gesto dedicato a Leonardo. Dopo la vittoria ai calci di rigore contro la Spagna, infatti, i compagni di squadra del calciatore giallorosso hanno intonato una suo sostegno, durante i festeggiamenti a fine gara. Laarriva quindi fino a lui, che ha contribuito all’impresa azzurra a Euro 2020 avendo intanto il ritorno dell’amicizia dei propri colleghi. Semi Final Italy vs Spain Semi Final Italy vs Spain Semi Final Italy vs Spain Semi Final Italy vs Spain Semi Final Italy vs Spain Video: ...