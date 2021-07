Dal Ddl Zan al Quirinale: come l’accordo tra Renzi e Salvini può portare fino al Colle (Di martedì 6 luglio 2021) Dal Ddl Zan al Quirinale. Le prove tecniche di accordo tra Matteo Renzi e Matteo Salvini sulla legge contro l’omotransfobia possono portare Italia Viva a scegliere con il centrodestra a trazione leghista l’uomo che sostituirà Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. Uno scenario possibile numeri alla mano: oggi la coalizione formata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Coraggio Italia arriva a contare 440 parlamentari. A cui vanno sommati i 38 delegati regionali. Italia Viva ne ha 45. Insieme e con la possibile aggiunta di qualche voto, spiega oggi Repubblica, hanno più o meno i numeri per eleggere ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) Dal Ddl Zan al. Le prove tecniche di accordo tra Matteoe Matteosulla legge contro l’omotransfobia possonoItalia Viva a scegliere con il centrodestra a trazione leghista l’uomo che sostituirà Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. Uno scenario possibile numeri alla mano: oggi la coalizione formata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Coraggio Italia arriva a contare 440 parlamentari. A cui vanno sommati i 38 delegati regionali. Italia Viva ne ha 45. Insieme e con la possibile aggiunta di qualche voto, spiega oggi Repubblica, hanno più o meno i numeri per eleggere ...

