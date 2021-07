Da Renzi solo provocazioni. M5S compatto e leale sul ddl Zan. Parla Maiorino: Irricevibili le proposte di Iv e Lega. Il senatore di Rignano gioca sulla pelle delle persone (Di martedì 6 luglio 2021) Senatrice Alessandra Maiorino (M5S), membro della Commissione Giustizia, perché le proposte di modifica di Iv al ddl Zan hanno fatto infuriare voi e il Pd? “Quelle di Iv sono provocazioni. Iv sa benissimo che le formulazioni fondate sull’omofobia o sulla transfobia, che peraltro adottavo anche io nel mio testo originario, non trovano riscontro nel nostro ordinamento giuridico. È esattamente questo il motivo per cui al tavolo di concertazione alla Camera, cui anche Iv ha partecipato, si convenne che fosse più appropriato utilizzare fondate su orientamento sessuale e identità di genere, che trovano conforto nel nostro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 luglio 2021) Senatrice Alessandra(M5S), membro della Commissione Giustizia, perché ledi modifica di Iv al ddl Zan hanno fatto infuriare voi e il Pd? “Quelle di Iv sono. Iv sa benissimo che le formulazioni fondate sull’omofobia otransfobia, che peraltro adottavo anche io nel mio testo originario, non trovano riscontro nel nostro ordinamento giuridico. È esattamente questo il motivo per cui al tavolo di concertazione alla Camera, cui anche Iv ha partecipato, si convenne che fosse più appropriato utilizzare fondate su orientamento sessuale e identità di genere, che trovano conforto nel nostro ...

lucianonobili : 'Renzi come Orban” dichiara Monica #Cirinnà che senza il coraggio di @matteorenzi starebbe ancora aspettando le uni… - stanzaselvaggia : “Io non volevo solo riscrivere le leggi. Volevo avere il potere di farle o non farle affossare”. Renzi Gambardella. #DdlZan - Mov5Stelle : La mossa di Italia Viva per affossare il #ddlZan è l’ennesima giravolta a cui Renzi ci ha abituati, tanto che ora l… - AndreaDeiaco8 : @vfeltri Matteo renzi non ha uno straccio di idea, ha organizzato la primavera delle idee solo perché gli serviva p… - nabu65 : RT @laura_ceruti: Credete che noi veniamo dalla montagna del sapone? Voi non volete scrutinio segreto solo per dare la colpa a Renzi e IV… -