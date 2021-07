Da ‘Pronto, Raffaella?’ a pronto Catello: il giorno del sì tra Maresca e il centrodestra (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il giorno del sì definitivo, del matrimonio tra Catello Maresca e il centrodestra dopo un anno di relazione semiclandestina, per Silvio Berlusconi, è iniziato all’insegna dell’amarcord. Sfogliando il Corriere della Sera, un pezzo gli ha ricordato i bei vecchi tempi andati, quando corteggiò la mitica Raffaella Carrà con un camion carico di azalee. Erano, più o meno, i tempi di ‘pronto, Raffaella?’, e il Cavaliere fece di tutto per portare la showgirl in Mediaset. Ci riuscì, per la cronaca, solo nel 1987, con un contratto miliardario. E tant’è. Al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ildel sì definitivo, del matrimonio trae ildopo un anno di relazione semiclandestina, per Silvio Berlusconi, è iniziato all’insegna dell’amarcord. Sfogliando il Corriere della Sera, un pezzo gli ha ricordato i bei vecchi tempi andati, quando corteggiò la mitica Raffaella Carrà con un camion carico di azalee. Erano, più o meno, i tempi di, Raffaella?’, e il Cavaliere fece di tutto per portare la showgirl in Mediaset. Ci riuscì, per la cronaca, solo nel 1987, con un contratto miliardario. E tant’è. Al ...

Advertising

EdiPrevis : RT @massimo4951: Se ne andata una grande persona amante degli animali a tal punto da aver cantato le lodi dei cani con 'Amico', colonna son… - anteprima24 : ** Da 'Pronto, Raffaella?' a pronto Catello: il giorno del sì tra Maresca e il centrodestra **… - luciopengue : Pronto Raffaella, ci mancherai… - visi_18 : RT @see_lallero: Ok allora, per 'staccare' ho iniziato la maratona 'spezzoni' di Pronto Raffaella? 1983/84 su YT. Sono affascinato dalla le… - EnzoMascolo2 : #RaffaellaCarra per me rimarrà sempre legata all'ossessione di sapere quanti fagioli ci fossero nel barattolo di ve… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Pronto Raffaella’ Fibromialgia, malattia cronica invalidante in attesa di riconoscimento  Yahoo Notizie