Da ‘Pronto | Raffaella?’ a pronto Catello | il giorno del sì tra Maresca e il centrodestra

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Ildel sì definitivo, del matrimonio trae ildopo un anno di relazione semiclandestina, per Silvio Berlusconi, è iniziato all’insegna dell’amarcord. Sfogliando il Corriere della Sera, un pezzo gli ha ricordato i bei vecchi tempi andati, quando corteggiò la mitica Raffaella Carrà con un camion carico di azalee. Erano, più o meno, i tempi di, Raffaella?’, e il Cavaliere fece di tutto per portare la showgirl in Mediaset. Ci riuscì, per la cronaca, solo nel 1987, con un contratto miliardario. E tant’è. Al ...