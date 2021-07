Da Fondazione Cariplo 14,5 milioni per la cultura in difficoltà (Di martedì 6 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – In questi giorni hanno trovato compimento alcune importanti iniziative che Fondazione Cariplo ha messo in campo a sostegno di progetti ed enti che operano in ambito culturale, dentro una strategia più ampia che per il 2021 ha l’obiettivo di continuare a sostenere un comparto in grave difficoltà. In questi 30 anni, dal 1991 quando è nata la Fondazione, sono stati destinati 1 miliardo e 200 milioni di euro per realizzare 14 mila progetti in ambito Arte e cultura, un settore che da sempre la Fondazione ritiene strategico e fondamentale ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – In questi giorni hanno trovato compimento alcune importanti iniziative cheha messo in campo a sostegno di progetti ed enti che operano in ambitole, dentro una strategia più ampia che per il 2021 ha l’obiettivo di continuare a sostenere un comparto in grave. In questi 30 anni, dal 1991 quando è nata la, sono stati destinati 1 miliardo e 200di euro per realizzare 14 mila progetti in ambito Arte e, un settore che da sempre laritiene strategico e fondamentale ...

